Speedlink annuncia una serie di accessori per Nintendo Switch

ha annunciato una serie di nuovi accessori per, tra cui alimentatori, cavi USB/HDMI, auricolari, pellicole per lo schermo e kit di pulizia per la console della casa di Kyoto.

Fondata nel 1998, Speedlink, in forza del suo consolidato know-how nell'ambito degli accessori per il gaming, ha lavorato senza sosta per diverse settimane per rendere disponibile la sua nuova lineup dedicata a Nintendo Switch ancora prima che la console sia in vendita. Infatti, la prima gamma di accessori, tra cui due "Starter Kit" composti da diversi prodotti, sarà disponibile sia online che nei negozi già a partire da metà Febbraio.

“Il nostro brand trova le proprie radici proprio nel mondo del gaming e avendo realizzato accessori già per Amiga e C64, non vediamo l'ora che arrivi la nuova console, a maggior ragione essendo noi per primi appassionati di videogiochi. Come vendor leader negli accessori per computer e per il gaming, non potevamo non inserire una lineup dedicata a Nintendo Switch e lanciarla ancora prima che la console arrivi sul mercato.”, ha commentato Steffen Soltau. Tutti gli accessori Speedlink per Nintendo Switch sono già disponibili online in preordine e comprendono:

Fuze USB Alimentatore + cavo di ricarica separato con connettore USB-C

Ros USB Alimentatore per auto con presa 12V con cavo ricarica separato con connettore USB-C

Stream Cavo USB Play & Charge per ricaricare tramite docking e giocare contemporaneamente

Glance Kit per la protezione e la pulizia dello schermo

Starter Kit 4 in 1

Pellicola di protezione display con spatolina

Panno di alta qualità per pulizia display

1 kit di tappi di copertura in silicone per stick analogico

Custodia "rugged" per il trasporto di 4 game card

Starter Kit 7 in 1

Pellicola di protezione display con spatolina

Panno di alta qualità per pulizia display

2 kit di tappi di copertura in silicone per stick analogico

Custodia "rugged" per il trasporto di 4 game card

Cavo di ricarica per porta USB (3 MT)

Cuffie in-ear con jack 3,5 mm stereo

Jöllenbeck GmbH è uno dei più importanti produttori di periferiche per computer e accessori per il gaming in Europa. Sin dalla sua fondazione Jöllenbeck si è posizionato o con successo nel mercato dei PC, delle console e degli accessori portatili. Il portfolio prodotti contraddistinto dal marchio di proprietà Speedlink include sistemi audio, cuffie, mouse, mousepad, tastiere, gamepad, joystick e diversi altri accessori. I prodotti Speedlink si caratterizzano per la combinazione di tecnologie all'avanguardia con un design eccellente e funzionalità sorprendenti.