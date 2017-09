Spelunker Party arriva il 19 ottobre su Nintendo Switch e PC

ha annunciato che, l’ultimo gioco platform e d’avventura della serie di, verrà pubblicato in formato digitale su Nintendo eShop per Nintendo Switch e PC (via Steam) il 19 ottobre.

Segui la storia di Spelunkette e dei suoi amici e parti all’avventura da solo o insieme ad altri tre giocatori in modalità multiplayer locale o online evitando trappole terribili, massi letali e nemici pericolosissimi. In modalità multiplayer potrai cooperare con gli altri giocatori per accedere a nuove aree, riportare in vita i tuoi compagni di squadra e superare insieme gli ostacoli. Negli oltre 100 emozionanti livelli da completare dovrai scoprire le pietre Litho nascoste in ogni mappa per sbloccare nuovi oggetti, pezzi d’equipaggiamento e fedeli animaletti che ti permetteranno di personalizzare i tuoi personaggi e faciliteranno l’esplorazione delle grotte.

Inoltre, sarà possibile scaricare una demo dal Nintendo eShop a partire dal 7 ottobre. Spelunker Party sarà disponibile in formato digitale su Nintendo eShop per Nintendo Switch e Steam il 19 ottobre 2017.