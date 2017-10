Spelunker Party: demo disponibile su Nintendo Switch

ha annunciato oggi che la demo diè ora disponibile su Nintendo eShop per Nintendo Switch. Nella versione di prova i giocatori potranno divertirsi con un’anteprima del gioco, in uscita a fine mese.

Nella demo sarà possibile giocare da soli o insieme agli amici in modalità co-op offline e divertirsi con vari livelli e un’anteprima delle avventure disponibili nel gioco completo. In Spelunker Party i giocatori seguiranno la storia di Spelunkette e dei suoi amici e partiranno all’avventura da soli o insieme ad altri 3 giocatori in modalità multiplayer online o locale, cercando di evitare degli ostacoli terrificanti, dei massi letali e dei nemici molto pericolosi.

Spelunker Party sarà disponibile in formato digitale su Nintendo eShop per Nintendo Switch e su Steam dal 19 ottobre 2017.