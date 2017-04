Spencer: in passato abbiamo progettato una Xbox portatile

Parlando ai microfoni di Gamasutra ha confessato che il prototipo di una Xbox portatile è stato preso in considerazione danegli anni passati. Il progetto, però, non è mai andato in porto: la casa di Redmond credeva fermamente nell'importanza della TV.

"Bene, lasciatemi dire che mentre progettavamo una sorta di Xbox portatile, o comunque una Xbox pensata per riprodurre i giochi in streming dalla console fissa, abbiamo sempre pensato a tutti gli scenari a cui si poteva andare incontro. Parlando dell'intrattenimento casalingo, credo ancora nell'importanza di avere una TV in casa.", dichiara Phil Spencer. Insomma, Microsoft aveva pensato alla realizzazione di una console portatile, ma alla fine la casa di Redmond ha deciso di concentrarsi sulle macchine da gioco prettamente casalinghe (di cui Project Scorpio rappresenta il prossimo balzo evolutivo).