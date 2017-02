Spencer: previsto un incontro in Giappone con i publisher di terze parti

andrà in Giappone la prossima settimana per incontrare i publisher di terze parti. Il capo della divisione Xbox ha manifestato il proprio entusiasmo per l'arrivo disu, ed è consapevole che il pubblico desidera altre release di stampo nipponico.

Parlando di Xbox Scorpio, invece, Spencer ha ribadito che saranno i giochi a dimostrare il valore della nuova console Microsoft, ed è convinto che i giocatori rimarranno colpiti dal parco software. Cattive notizie per chi sperava di vedere i giochi Xbox 360 girare a 4K su Scorpio, dal momento che per titoli della scorsa generazione non ci sono gli assets a 4K. Infine, è stata confermata la volontà di pubblicare un gioco di baseball (sport molto popolare anche in Giappone) sulle piattforme Xbox. A questo punto non rimane che attendere la prossima settimana per conoscere ulteriori novità.