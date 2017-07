Spider-Man: due nuove immagini mostrano Mr. Negative

In occasione di un panel ospitato daal Comic Con di San Diego, il creative director del nuovoperBryan Intihar ha diffuso nuove informazioni sul gioco e sulla storia, mostrando un paio di immagini dedicate al personaggio di

Tanto per cominciare, è stato mostrato un nuovo artwork raffigurante Mr. Negative, insieme a una nuova immagine tratta dal gioco che vede Mr. Negative e Spider Man lottare nei sotterranei della metropolitana, fatto che conferma la presenza dei combattimenti anche nel sottosuolo di New York. Cosa interessante, Intihar ha spiegato che la dualità tra Martin Li e Mr. Negative sarà un ottimo modo per esprimere la collisione tra Spider Man e il mondo di Peter Parker. Parlando dei personaggi, apprendiamo della presenza della zia May, che la vità di Peter Parker si scontrerà con quella di Miles Morales e che Norman Osborn sarà l'attuale sindaco della città.

Ricordiamo che Spider-Man uscirà in esclusiva per Playstation 4 durante il 2018.