Spider-Man: un nuovo video dietro le quinte con il commento di Insomniac Games

Durante il panel Level Up! The Walt Disney Company's Video Game Showcase ospitato al D23 Expo,hanno rilasciato un nuovo video dietro le quinte per, permettendoci di dare un'occhiata a nuovi spezzoni di gameplay: lo trovate in cima.

Il video, della durata complessiva di quasi tre minuti, mostra alcuni retroscena sullo sviluppo di Spider-Man, accompagnati dalle parole del lead writer Jon Paquette e del creative director Bryan Intihar. Con l'occasione possiamo dare un'occhiata a qualche spezzone inedito di gameplay, apprezzando l'ambientazioni di New York che farà da sfondo alla nuova avventura di Peter Parker.

A proposito, sapevate che la mappa di Spider-Man sarà diverse volte più grande della città di Sunset Overdrive? Vi ricordiamo che il gioco uscirà in esclusiva per Playstation 4 durante il 2018.