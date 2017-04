Spider-Man per PS4: una GIF mostra due secondi di gameplay

Dopo aver confermato cheuscirà nel 2017, Ryan Penagos (VP della sezione Digital Media di Marvel Entertainment) ha pubblicato sul suo profilo Twitter una GIF che mostra due secondi di gameplay del gioco.

L'immagine in movimento mosta solamente Spider-Man impegnato a combattere contro alcuni nemici, una sequenza di durata estremamente breve che certamente non permette di farsi un'idea precisa sulle qualità del gioco, condividiamo comunque il materiale per dovere di cronaca.

Nei giorni scorsi, Insomniac Games ha ribadito che Spider-Man è ancora privo di una data di lancio, mentre lo stesso Penagos ha più volte parlato di un lancio previsto per il 2017. Probabilmente, ne sapremo di più all'E3 di Los Angeles.