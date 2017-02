Spiders e Focus Home Interactive annunciano GreedFall

(team noto per) hanno annunciato, nuovo gioco di ruolo attualmente in fase di sviluppo per PC, Xbox One e PlayStation 4.

Il teaser trailer che trovate in apertura permette di scoprire l'ambientazione del gioco: GreedFall sarà ambientato nel diciassettesimo secolo e presenterà scenari dai colori caldi e sfumature scure. Il giocatore vestirà i panni di un naufrago sbarcato su una misteriosa isola colma di segreti e apparentemente protetta dagli spiriti.

Pochi i dettagli sul gameplay, GreedFall sarà un GDR di stampo tradizionale e presenterà numerose quest da risolvere. Il lancio è previsto nel corso del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC.