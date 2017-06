Spike Chunsoft annuncia Attack on Titan 2: Future Coordinates per 3DS

ha annunciatoper, sequel diuscito sulla console portatile Nintendo nel 2015. Al momento il gioco è stato confermato soltanto per il mercato giapponese, dove verrà lanciato nel corso del 2017.

Per adesso sappiamo molto poco su Attack on Titan 2: Future Coordinates, ma nel frattempo possiamo dare un'occhiata al sito teaser ufficiale rilasciato nelle ultime ore. Visto che si tratta di un sequel di Attack on Titan: Humanity in Chains, è lecito aspettarsi alcune caratteristiche presenti nel prequel come la modalità co-op a 4 giocatori e la possibilità di scegliere tra diversi personaggi. Non rimane che attendere ulteriori dettagli dal publisher, sperando in una release occidentale di Attack on Titan 2: Future Coordinates.