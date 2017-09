Spintires MudRunner esce il 31 ottobre, pubblicato il primo trailer

arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 31 ottobre. Oggi,pubblica un nuovo trailer in cui un trucker veterano racconta il ritorno nella sua terra d’origine per adottare uno stile di vita off-road negli ambienti più estremi.

Spintires MudRunner mette costantemente alla prova i limiti del giocatore nel superare ostacoli insidiosi mentre è alla guida di potenti veicoli a quattro ruote. Gioca da solo o insieme a 3 amici in multiplayer cooperativo, immergiti nelle 6 mappe sandbox del gioco e guida attraverso piste di fango, fiumi in piena, rampe di rocce scivolose e scoscese, paludi e altro. Sia che si guidi un pesante autoarticolato attraverso fitte foreste o su strade strette e scoscese, la tua abilità nella guida, la tua audacia e pazienza verranno portate all'estremo. La scelta del percorso o della soluzione da adottare per uscire da una situazione apparentemente impossibile negli ambienti totalmente aperti di Spintires: MudRunner, spetta sempre al giocatore - ma attenzione bisogna tenere d'occhio la condizione dei veicoli!



Spintires MudRunner è un enorme aggiornamento rispetto al suo predecessore, vanta infatti una revisione della grafica e un avanzato motore di gioco che rende la fisica dell'acqua e del fango molto più autentica, una simulazione migliorata del comportamento dei pneumatici e del sistema di bloccaggio differenziale, oltre a interazioni più realistiche tra i veicoli e ogni elemento dell'ambiente. Non è solo un'edizione avanzata, è l’esperienza off-road definitiva! Spintires MudRunner sarà pubblicato il 31 ottobre per PC, PlayStation 4 e Xbox One.