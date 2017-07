Splatoon 2 arriva domani nei negozi: ecco il trailer di lancio

Con la pubblicazione del gioco attesa per domani 21 luglio in esclusiva suha rilasciato un nuovo trailer di lancio per, mostrandoci le caratteristiche principali della produzione: il video è stato riportato in cima alla notizia.

Al momento del lancio, Splatoon 2 includerà otto differenti stage per la modalità multiplayer, oltre a una modalità single player rivista e ampliata rispetto alla controparte del primo capitolo. Tra le novità introdotte nel sequel, ricordiamo la presenza di Salmon Run, una modalità cooperativa in stile orda che vede quattro giocatori schierarsi contro una malevola ondata di salmoni.

Nell'attesa che il titolo venga pubblicato domani 21 luglio su Nintendo Switch, vi lasciamo con la nostra Video Recensione di Splatoon 2.