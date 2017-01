Splatoon 2 avrà la campagna single player

non ha ancora svelato molti dettagli sue durante le prove stampa è stato possibile testare solamente il comparto multiplayer, tuttavia il sito Broken Joysticks conferma la presenza della modalità single player.

Un redattore di Broken Joysticks avrebbe ricevuto la notizia da un non meglio specificato PR di Nintendo, secondo quanto riportato, la campagna di Splatoon 2 sarà ambientata due anni dopo gli eventi narrati nel precedente capitolo della serie. Anche il primo episiodio infatti proponeva uno Story Mode, in questo caso però si ipotizza un comparto single player ancora più ricco di attività. Splatoon 2 uscirà durante l'estate in esclusiva su Nintendo Switch.