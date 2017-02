Splatoon 2 avrà meno armi del predecessore, i contenuti arriveranno post lancio

Durante l’evento di presentazione di Switch, la compagnia giapponese ha introdotto Splatoon 2, seguito del colorato sparatutto di Nintendo. Nel corso di un’intervista per Famitsu, il producer Hisashi Nogami ha fornito maggiori informazioni sullo shooter previsto per la prossima estate.

Nogami ha spiegato che ad un certo punto si era pensato alla realizzazione di una versione aggiornata del gioco, ma la scelta definitiva di un sequel è sembrata più appropriata. In questo modo verrà effettuato un reset delle armi, che verranno introdotte durante il ciclo vitale del gioco. Proprio come accaduto per il suo predecessore, dunque, Splatoon 2 potrebbe vedere un esordio povero di contenuti, per poi venire supportato nei mesi a seguire.

Splatoon 2 uscirà in esclusiva su Nintendo Switch nell’estate 2017. Per saperne di più sull’IP di Nintendo, vi invitiamo a leggere la nostra recente prova.