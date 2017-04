Splatoon 2 avrà una guida strategica ufficiale

uscirà il prossimo 21 Luglio su: a partire dallo stesso giorno sarà disponibile anche la guida strategica ufficiale edita da Prima, come emerso nelle ultime ore sulle pagine di Amazon.com.

La guida strategica di Splatoon 2 contiene la soluzione completa per la modalità singleplayer, una serie di consigli per le strategie da seguire in multiplayer e una guida allo sblocco della varie armi e degli oggetti cosmetici con cui personalizzare il personaggio. Il volume può essere preordinato su Amazon.com a partire da oggi al prezzo di 11,24 dollari (per quanto riguarda il nostro mercato, non rimane che attendere l'annuncio della versione italiana).

