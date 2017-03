Il canale YouTube NX Gamer ha pubblicato un video con l'analisi tecnica della beta di, messa a disposizione dei giocatori nel recente Global Testfire. In line generale, il titolo non presenta al momento problemi in grado di rovinare l'esperienza di gioco e gli sviluppatori stanno lavorando per ottimizzare ulteriormente il motore.

La beta di Splatoon 2 gira a 540p in modalità portatile e 720p con Switch inserito nella dock, mentre il framerate si matiene sempre stabile a 60 fps, anche nelle situazioni più concitate, segno evidente di un buon lavoro svolto in fase di ottimizzazione dell'engine.

Splatoon 2 è ancora privo di una data di uscita, il lancio del gioco è previsto indicativamente per l'estate e secondo alcuni rivenditori il titolo uscirà il 15 agosto, sebbene non ci siano ancora conferme dirette in merito.