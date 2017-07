Splatoon 2 debutta al secondo posto della classifica UK, Crash al primo posto

Dopo la parentesi della scorsa settimana che a vistodebuttare in prima posizione,torna a occupare il primo posto della classifica inglese, grazie ai nuovi rifornimenti inviati daai rivenditori.

Splatoon 2 si piazza al secondo posto della top ten, registrando il terzo miglior debutto per un gioco Switch nel Regno Unito, dopo The Legend of Zelda Breath of the Wild e Mario Kart 8 Deluxe.

CRASH BANDICOOT SPLATOON 2 GRAND THEFT AUTO V MARIO KART 8 DELUXE OVERWATCH THE LEGEND OF ZELDA BREATH OF THE WILD FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE FIFA 17 FALLOUT 4 LEGO WORLDS

Final Fantasy XII The Zodiac Age scivola in settima posizione mentre tornano in top ten Fallout 4 e LEGO Worlds, grazie agli sconti applicati da numerosi negozianti inglesi.