Splatoon 2: Digital Foundry analizza la versione di prova

ha pubblicato l'analisi tecnica deldi, la versione di prova multiplayer del nuovo gioco in arrivo su. La video-analisi ci svela tutti i dettagli sul frame rate e sulla risoluzione: la trovate in cima alla notizia.

Il gioco, almeno in questa versione di prova rilasciata durante il Global Testfire, mantiene una risoluzione di 1280x720 in dock mode, optando invece per una risoluzione dinamica quando si decide di giocare in handled mode. L'ottima notizia è che in entrambi i casi il frame rate di Splatoon 2 rimane fisso a 60 FPS, garantendo un'azione di gioco fluida e senza incertezze.

Ricordiamo che la community ha effettuato un test sui consumi di banda delle partite multiplayer, ricavando un dato molto interessante per chi vuole giocare fuori casa sfruttando la modalità hotspot del cellulare.

Splatoon 2 uscirà su Nintendo Switch durante questa Estate.