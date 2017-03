Splatoon 2: disponibile il pre-load del Global Testfire

Come annunciato da Nintendo, a partire dal 24 marzo i possessori di Nintendo Switch saranno in grado di provare Splatoon 2 grazie al Global Testfire, evento utile a testare l'infrastruttura online di gioco e console. Come riportato da alcuni giocatori, il pre-load della versione di prova è già disponibile.

Al momento, avviando il file scaricato sulla nuova ibrida della casa di Kyoto - del peso di 408MB - ci si ritroverà dinanzi a un menu con la seguente dicitura: "Il Global Testfire di Splatoon 2 non è ancora cominciato". Il seguito del coloratissimo sparatutto della grande N sarà compatibile con la nuova applicazione per dispositivi mobile, che aiuterà i giocatori ad organizzare sessioni di gioco.

Splatoon 2 arriverà questa estate in esclusiva su Nintendo Switch.