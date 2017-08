Splatoon 2: disponibile lo stage 'Lost Outpost', 'Manta Maria' in arrivo questo weekend

Durante la Gamescom 2017,ha annunciato che a partire da oggi è disponibile un nuovo stage gratuito dipensato per la modalità Salmon Run, chiamato "Lost Outpust". Nel corso del weekend, inoltre, verrà reso disponibile anche il livello "Manta Maria".

Nel video riportato in cima alla notizia possiamo dare un'occhiata ai nuovi contenuti gratuiti in arrivo su Splatoon 2. La mappa "Lost Outpost", disponibile a partire da oggi, è pensata per la modalità Salmon Run, mentre lo stage "Manta Maria", in arrivo entro questo weekend, sarà giocabile in Turf War e nelle battaglie classificate. Entrambi i livelli potranno essere selezionati per le partite in locale.

Nintendo ha inoltre annunciato che l'arma speciale "Bubble Blower" sarà inclusa nel set "Forge Splattershot Pro" a partire dal primo Settembre. Ricordiamo che Splatoon 2 è disponibile in esclusiva per Nintendo Switch.