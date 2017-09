Come annunciato da Nintendo Italia su Twitter, la mappaè disponibile a partire da oggi suinsieme all'arma. Vi proponiamo un video gameplay in cui si possono vedere i nuovi contenuti in azione: lo trovate in cima alla notizia.

Sia la mappa Serra di Laghe che l'arma Splatling a tanica DX provengono dal primo capitolo dello splattatutto Nintendo, come accaduto in precedenza con diversi contenuti aggiunti in Splatoon 2 nel corso delle ultime settimane. Come potete vedere nel filmato proposto in alto, lo Splatling a tanica DX si presenta con l'arma secondaria Muro di colore e con l'arma speciale Soffiabolle.

Per tutte le altre novità potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.