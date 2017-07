Splatoon 2 domina la classifica dei giochi più venduti su Amazon USA

Lodello scorso weekend sembra aver fatto ai preordini di: nel momento in cui scriviamo, il coloratissimo splattatutto Nintendo è il prodotto più venduto della categoria Videogiochi di Amazon USA

Splatoon 2 occupa al momento la prima posizione della classifica, seguito dall'abbonamento 12 mesi a Xbox LIVE Gold e dalla tessera prepagata con 20 dollari di credito per il PlayStation Store. A ridosso del podio troviamo Destiny 2, il bundle PlayStation 4 Slim + Uncharted 4 Fine di un Ladro e Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

Splatoon 2 sarà disponibile in Europa dal 21 luglio in esclusiva su Nintendo Switch, lo stesso giorno arriverà nei negozi anche il Pro Controller personalizzato in edizione limitata.