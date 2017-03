Splatoon 2: ecco quali saranno le mappe disponibili nel Global Testfire di marzo

Come già saprete, i videogiocatori in possesso dipotranno provare in anteprimagrazie al Global Testfire che si terrà dal 24 al 26 marzo, volto a testare le prestazioni dei server del titolo sotto sforzo.

Oggi, finalmente, l'azienda di Kyoto ha rivelato che le mappe disponibili durante questa sessione di prova saranno The Reef e Musselforge Fitness. Per il momento si sa ben poco degli stage in questione, tuttavia potete farvi una prima idea osservando le due immagini pubblicate da Nintendo, che trovate di seguito. Per tutti i dettagli su date e orari italiani rimandiamo all'apposita news. Ricordiamo, infine, che il Global Testfire è già disponibile per il preload.