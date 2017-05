Splatoon 2: gli sviluppatori parlano della chat vocale online

Durante un'intervista concessa al magazine inglese GamesTM, gli sviluppatori dihanno parlato della chat vocale online del gioco, spiegando perchè hanno deciso di implementarla soltanto nelle partite private.

"Non c'è motivo di preoccuparsi. Abbiamo deciso di includere una chat vocale perchè vogliamo permettere ai giocatori che già si conoscono di comunicare, condividendo l'esperienza di gioco con gli strumenti che abbiamo messo a disposizione. La chat vocale potrà essere utilizzata soltanto nelle partite private, con altri utenti di vostra conoscenza, mentre non sarà disponibile nelle partite random con giocatori casuali che non conoscete.", ha dichiarato il producer Hisashi Nogami.

Cosa ne pensate di questa scelta? Vi ricordiamo che Splatoon 2 uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 21 luglio.