Splatoon 2: in arrivo oggi una nuova arma gratuita

ha svelato una nuova arma che andrà ad unirsi al già nutrito arsenale presente in, lo sparatutto in terza persona esclusivo per

Si tratta del Blaster a distanza, svelato attraverso l'account Twitter ufficiale della compagnia. Ha, come facilmente intuibile, una lunga gittata ed arreca un gran quantitativo di danni ai nemici. I tempi di ricarica tuttavia sono piuttosto lunghi, per cui è consigliabile non mancare il bersaglio, poiché potrebbe rivelarsi fatale. Il Blaster a distanza include anche una sub weapon e un'abilità speciale, rispettivamente la Suction Bomb e la Ink Storm. L'arma sarà disponibile a partire dalla giornata di oggi in maniera completamente gratuita e potete ammirarla in anteprima nel tweet riportato in fondo alla notizia.

L'aggiunta di armi gratuite è ormai una tradizione per lo sparatutto colorato di Nintendo. La scorsa settimana, ad esempio, sono stati introdotti il Tinter a carica 4K CM e il Tinter con mirino 4K CM.

Splatoon 2 è disponibile esclusivamente per Nintendo Switch. Il supporto al gioco è costante, sia con aggiornamenti gratuiti come questi, sia con patch volte al perfezionamento dell'esperienza di gioco e al bilanciamento del gameplay, come la 1.4.0 pubblicata appena 10 giorni fa.