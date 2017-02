Splatoon 2 sarà giocabile dal 24 al 26 marzo grazie al primo Global Testfire

ha annunciato che terrà un Global Testfire didal 24 al 26 marzo. Grazie a questa iniziativa, quindi, i possessori di Switch avranno la possibilità di provare con mano il coloratissimo sparatutto in anticipo rispetto alla sua data di uscita definitiva, nel mentrepotrà mettere sotto stress i server di gioco.

Di seguito, trovate i giorni e relativi orari in cui si terranno le sessioni di prova:

24 marzo: 21:00pm. - 21:59pm.

25 marzo: 05:00am. - 05:59am. / 13:00pm. - 13:59pm. / 21:00pm. - 21:59pm.

26 marzo: 05:00am. - 05:59am. / 13:00pm. - 13:59pm.

Nintendo ha inoltre confermato che Splatoon 2 sarà compatibile con gli amiibo dedicati alla serie sparatutto, e con l'app per dispositivi mobile di Nintendo Switch che aiuterà ad organizzare ed esperire al meglio le partite online: oltre che ad organizzare tornei ed appuntamenti di gioco, gli utenti possessori dell'app avranno anche accesso alla chat vocale. Quest'ultima consentirà di comunicare con tutti i partecipanti alla sessione di gioco, ma, ad esempio, non mancherà di limitare le comunicazioni fra singoli team in caso di una Battaglia Privata in Splatoon 2. Per utilizzare l'app, i giocatori dovranno connettere il proprio account Nintendo alla console ed essere in possesso di un smart device.

Splatoon 2 uscirà nel corso dell'estate 2017. Recentemente, è stato che confermato che il titolo sarà giocabile via LAN e che presenterà la modalità Spettatore.