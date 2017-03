Splatoon 2 introdurrà nuovi marchi per i capi d'abbigliamento

Splatoon 2, seguito dello sparatutto competitivo di Nintendo che arriverà questa estate su Switch, non si limiterà ad ampliare l’offerta di gioco con nuove armi, ma proporrà diverse novità per la personalizzazione dei personaggi. Una di questa è la linea d’abbigliamento Empery, svelata oggi sull’account Twitter del gioco.

Empery è descritto come un brand incentrato sullo sport e l’abbigliamento casual che punta alle nuove generazioni; un misto di contaminazioni artistiche e musicali. Nel Tweet che trovate in calce alla notizia potete dare un primo sguardo al marchio che troveremo all’interno del third person shooter di Nintendo.

Splatoon 2 uscirà nel corso dell’estate 2017, e tutti i possessori di Nintendo Switch potranno provarlo durante il Global Testfire organizzato dalla casa di Kyoto.