Splatoon 2: Nintendo trasmetterà il Global Testfire con un evento Threehouse

Se siete interessati a Splatoon 2 e ancora non possedete Nintendo Switch, la compagnia giapponese ha pensato di portare il Global Testfire a tutti con un evento Threehouse dedicato. Collegandosi ai canali ufficiali Nintendo su Twitch e YouTube, sarà possibile assistere a questa prima fase di test.

A competere nel Global Testfire ci saranno alcuni giocatori esperti di Splatoon, e si preannunciano dunque match imperdibili. La diretta inizierà alle ore 20:00 locali di venerdì 24 marzo, e sarà visibile sia su YouTube che su Twitch. Se desiderate partecipare al test di Splatoon 2 armati di Pro Controller, potete dare uno sguardo al layout dei comandi.

Non è ancora stata definita una data ufficiale per l'uscita del nuovo sparatutto di Nintendo, che dovrebbe comunque arrivare non oltre questa estate in esclusiva su Nintendo Switch.