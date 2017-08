Splatoon 2: la nuova arma Sparasole è ora disponibile per tutti

A partire da oggi è disponibile una nuova arma per tutti i giocatori di: stiamo parlando dello, un'arma a forma di ombrello in grado di creare uno scudo difensivo contro i loro attacchi. Potete vederla in azione nel filmato riportato in cima alla notizia.

Premendo il tasto ZR, l'ombrello si aprirà creando uno scudo difensivo contro gli attacchi dei nemici, mentre tenendo premuto lo stesso tasto per oltre 2 secondi sarà possibile lanciare l'ombrello verso gli avversari, bloccandone gli attacchi mentre avanza verso di loro. Lo Sparasole sarà parte di un set che includerà un'arma secondaria (lo Spruzzatore) e un'arma speciale (Pioggia di Colore).

Ricordiamo che Splatoon 2 è disponibile in esclusiva per Nintendo Switch.