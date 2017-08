ha annunciato che una nuova mappa diarriverà durante il prossimo SplatFest: la zona in questione, denominata, sarà accessibile solamente durante l'evento e non sappiamo al momento se ci siano piani per aggiungerla definitivamente al gioco.

Il design e la struttura di Shifty Station cambierà ad ogni partita, così da rendere il gameplay ancora più vario, costringendo le squadre a studiare nuove strategie di attacco e difesa. Il nuovo SplatFest di Splatoon 2 si terrà dal 4 al 6 agosto, durante l'evento i giocatori dovranno scegliere da che parte stare: Maionese o Ketchup, chi vincerà?