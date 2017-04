Splatoon 2: la nuova modalità co-op Salmon Run si mostra in un video

Il Nintendo Direct tenutosi questa mattina ci ha presentato la nuova modalità co-op "Salmon Run" per Splatoon 2. In "Salmon Run", un massimo di quattro amici potrà fare squadra per dare battaglia ad una nuova specie di salmone mutante: il Salmonoid.

La modalità è strutturata a ondate e gli inkling, vestiti per l'occasione come dei pescatori, dovranno proteggere il territorio da un esercito di salmoni mutanti. In allegato alla notizia potete dare uno sguardo al primo gameplay di "Salmon Run".

Splatoon 2 sarà disponibile il 21 luglio in esclusiva su Nintendo Switch.