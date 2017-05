Splatoon 2: nuove immagini e dettagli per la Hero Mode

La pagina Twitter dedicata aè stata aggiornata con nuove immagini e dettagli sulla, l'inedita modalità single player che verrà introdotta nel secondo capitolo del coloratissimo FPS a squadre in arrivo su

Stando alle informazioni pubblicate sulla pagina Twitter giapponese di Splatoon 2, il personaggio di Marie non sarà soltanto un membro delle Squid Sister, ma anche l'agente numero 2 dell'unità New Squidbeak Splatoon. In questa modalità single player si potrà utilizzare una vasta gamma di armi: sembra che alcune saranno disponibili soltanto offline, ma potrebbe esserci modo di sfruttarle anche in multiplayer raggiungendo determinati requisiti (per esempio collezionando un certo numero di uova con una specifica arma). Infine, nella Hero Mode compariranno nuove tipologie di nemici, inclusi gli Octostrike e gli Octoppelin.

Vi ricordiamo che Splatoon 2 uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 21 luglio.