Splatoon 2: nuovi dettagli sulla mappa Palco Plancton

Nintendo ha condiviso nuove informazioni su Splatoon 2, seguito dell'apprezzato shooter per Wii U in arrivo il prossimo 21 luglio su Nintendo Switch. Nello specifico, la casa di Kyoto ha svelato qualche nuovo dettaglio sulla mappa chiamata Palco Plancton.

Si tratta di un palco all’aperto che ospita ogni tipo di concerto. Dopo l'esibizione degli ormai leggendari Squid Squad, questo luogo è ora considerato come sacro dagli appassionati di musica. Gli spruzzi d'inchiostro non rischiano di danneggiare la costosa attrezzatura presente sul palco, poiché sono stati presi i dovuti accorgimenti. In allegato alla notizia potete trovare un'immagine che ritrae Ragazzo Inkling e Ragazza Inkling all'interno della mappa Palco Plancton, pronti per una nuova battaglia turf.

Splatoon 2 uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il 21 luglio 2017, e comprenderà un'inedita modalità orda chiamata Salmon Rush.