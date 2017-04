Splatoon 2: presentata una nuova arena a tema BMX

A distanza di una settimana dalcontinua a diffondere nuovi dettagli su: questa volta è stata presentata, una nuova arena del gioco a tema BMX. Potete dargli un'occhiata nelle immagini riportate in calce alla notizia.

Come potete vedere nelle immagini, la geometria della mappa prende spunto dalle arene pensate per le competizioni BMX, con i vari muretti e le "collinette" a rendere più interessante lo svolgersi della partite. In un altro post sul blog ufficiale, Squid Research Labs ha confermato che Splatoon 2 offrirà un maggior numero di personalizzazioni per l'equipaggiamento, se invece volete conoscere le prestazioni tecniche del Global Testfire vi rimandiamo all'analisi di Digital Foundry.

Ricordiamo che il gioco uscirà su Nintendo Switch entro questa Estate.