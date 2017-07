Splatoon 2: prevista una penalità per chi abbandona le partite

Con loconclusosi nella giornata di ieri, alcuni giocatori hanno partecipato al primo SplatFest di. Stando a diverse testimonianze riportate dagli utenti, il gioco prevede un ban temporaneo dalle attività online in caso di ripetute disconnessioni durante i match.

Come potete vedere nel tweet che vi abbiamo proposto a fondo pagina, un utente ha ricevuto un messaggio di notifica all'interno di Splatoon 2, in cui viene avvisato dell'applicazione di un ban temporaneo dal gioco online nel caso si verificassero ulteriori disconnessioni durante le partite. Questo lascia chiaramente intendere che il nuovo sparatutto Nintendo includerà un sistema di penalità per i quitter, nella speranza che l'algoritmo sia in grado di distinguere i rage-quitter veri e propri dagli utenti che abbandonano per semplici problemi di connessione.

