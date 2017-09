Splatoon 2: il prossimo SplatFest inizierà il 7 ottobre

Con un nuovo messaggio pubblicato su Twitter,ha svelato la data di inizio e il tema di fondo del prossimodi. I giocatori dovranno scegliere da quale parte schierarsi: srotolare la carta igienica davanti o dietro?

L'evento avrà inizio alle 16:00 italiane di sabato 7 ottobre, per concludersi il giorno seguente allo stesso orario. Se credete che il tema scelta per il nuovo SplatFest sia quantomeno bizzarro, vi sorprenderà scoprire che la sua comparsa era stata preannunciata all'interno del gioco stesso: come potete vedere nel secondo tweet riportato in basso, i personaggi di Splatoon 2 si erano già riferiti alla carta igienica per scherzare sulla serietà dei temi proposti negli SplatFest.

Voi da quale parte vi schiererete?