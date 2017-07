Splatoon 2: il prossimo Splatfest si terrà a inizio Agosto

Con un messaggio pubblicato sulla propria pagina Twitter,ha annunciato l'arrivo di un nuovo festival per: il secondo, ancora una volta a tema culinario, sarà accessibile per tutti i giocatori durante il primo fine settimana di Agosto.

Dopo il primo SplatFest tenutosi il 15 luglio, il secondo festival di Splatoon 2 sarà ancora una volta a sfondo culinario: come potete vedere nel tweet che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, il tema sarà "ketchup o maionese?". Ricordiamo che Splatoon 2 è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch: se volete saperne di più sul gioco vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra live dedicata al comparto single player del titolo, l'appuntamento in diretta è fissato a partire dalle 17:00 di oggi.

Da quale parte vi schiererete, ketchup o maionese?