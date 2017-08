Splatoon 2: il prossimo SplatFest si terrà a inizio Settembre

Con un messaggio pubblicato sulla propria pagina Twitter,ha annunciato che il prossimodiprenderà il via nel primo fine settimana di Settembre. Quale superpotere sceglierete: volo o invisibilità?

Diversamente dai primi due SplatFest a tema culinario, il terzo festival di Splatoon 2 ruoterà attorno ai superpoteri, proponendo ai giocatori di scegliere tra l'abilità del volo e quella dell'invisibilità. Voi quale delle due scegliereste?

Per quanto riguarda le prime due edizioni dell'evento, ricordiamo che il primo SplatFest vedeva opporsi torta e gelato, mentre il secondo festival ha visto il team maionese imporsi sul team ketchup. Nell'attesa che prenda il via il terzo SplatFest, vi ricordiamo che negli ultimi giorni è stata introdotta in Splatoon 2 la nuova arma Sparasole.