Splatoon 2: pubblicate le prime immagini di una nuova arena

Grazie all’account Twitter ufficiale di Splatoon possiamo apprezzare una delle nuove arene che saranno presenti nel coloratissimo seguito dello sparatutto Nintendo. Barnacles Sports Club è un centro fitness all’avanguardia, completo di pareti per l’arrampicata e piscina.

Splatoon 2 è stato annunciato durante l’evento di presentazione di Nintendo Switch, e sarà disponibile nel corso dell’estate 2017. Sebbene non sia stata fornita una data ufficiale, la nota catena di distribuzione britannica GAME ha indicato il 18 agosto come possibile lancio dello sparatutto in terza persona.

Per saperne di più sulla sgargiante IP di Nintendo vi invitiamo a leggere la nostra prova, in attesa di conoscere i nuovi contenuti e la data di pubblicazione.