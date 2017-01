Splatoon 2: pubblicati due nuovi video di gameplay

è tornata a mostrare nuove sequenze di gameplay per, l'attesissimo sequel del colorato sparatutto in terza persona svelato durante la la presentazione di Nintendo Switch del 13 Gennaio: a fondo pagina vi abbiamo riportato due video inediti tratti dal gioco.

Il primo video mostra le azioni basilari del gioco, dando un'introduzione generale sulle principali meccaniche e sui controlli (in questo caso l'utente sta utilizzando il Pro Controller), mentre il secondo ci permette di guardare una partita intera in cui viene utilizzata la nuova arma speciale Multi-Missile. Vi ricordiamo che Splatoon 2 uscirà in esclusiva su Nintendo Switch durante l'estate del 2017: nell'attesa potete dare un'occhiata al trailer di debutto e ai primi screenshot del gioco.