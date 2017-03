Splatoon 2: pubblicati nuovi video per le armi

ha pubblicato nuovi video gameplay didedicati alle armi presenti nel gioco. Con l'occasione possiamo dare una prima occhiata al fucile Splattershot, alle doppie pistole Splat Dualies e altro ancora.

Il video del fucile Splattershot è stato riportato in cima alla notizia, mentre in basso potete dare un'occhiata alle doppie pistole Splat Dualies, al rullo Splat Roller, al fucile Splat Charger, alla bomba Curling Bomb, al compressore Inkjet e al lanciamissili Tenta Missiles. In altri due video gameplay potete vedere in azione Splashdown e Sting Ray. Se giocherete Splatoon 2 con il Pro Controller potete guardare già da adesso la mappatura dei comandi, senza dimenticare che per saperne di più sul gioco basta attendere il Global Testfire del 24 Marzo.