Splatoon 2: il rivenditore inglese GAME potrebbe averne svelato la data d'uscita

Tra i giochi presentati sul palco dell’evento dedicato a Nintendo Switch c’è anche Splatoon 2, seguito del coloratissimo third person shooter competitivo della casa di Kyoto. Sebbene l’uscita indicata dalla compagnia giapponese si attesti ad un generico “estate 2017”, il noto rivenditore britannico GAME riporta sul suo sito internet una data precisa.

Consultando la pagina dedicata a Splatoon 2 è possibile leggere che il titolo uscirà il 18 agosto 2017, ovvero tra 212 giorni. Al momento non è chiaro se si tratti di un’informazione ufficiale, riportiamo quindi la notizia in attesa di conferma da parte della grande N. A differenza di quanto accaduto su Wii U con il primo capitolo, Splatoon 2, gioco fortemente incentrato sul multiplayer, richiederà per giocare online una sottoscrizione al nuovo servizio di Nintendo.

Splatoon 2 sarà ufficialmente disponibile questa estate in esclusiva su Switch.