Splatoon 2: il Rullo Splat avrà due differenti velocità

Continuano a giungere nuove informazioni su Splatoon 2, seguito dello shooter competitivo di Nintendo che tornerà nel corso di questa estate su Switch. Grazie all’account giapponese del gioco, apprendiamo che il Rullo Splat sarà dotato di due differenti velocità.

Oltre alla classica camminata vista anche su Wii U, i giocatori potranno scegliere un passo leggermente più accelerato tenendo premuto il tasto ZR posto sul Joy-Con destro o sul Pro Controller. Una differenza che permetterà di ricoprire le porzioni della mappa in modo più rapido. Sebbene Nintendo non abbia ancora comunicato una data d’uscita per Splatoon 2, momentaneamente indicata con la dicitura generica “estate 2017”, Amazon Italia ha recentemente aggiornato la pagina del prodotto, indicando come possibile data d’uscita il prossimo 15 agosto.

Potete vedere la differenza di velocità del Rullo Splat nel video allegato al Tweet più in basso. Splatoon 2 uscirà in esclusiva su Nintendo Switch.