Splatoon 2 sarà disponibile il 21 luglio; annunciata una nuova modalità co-op

Nella parte conclusiva del Nintendo Direct è stata annunciata la data d'uscita di Splatoon 2, seguito del coloratissimo shooter in terza persona della grande N. Sono inoltre stati svelati i nuovi amiibo e l'inedita modalità Salmon Run.

Splatoon 2 uscirà ufficialmente il 21 luglio in esclusiva per Nintendo Switch. Oltre alle classiche battaglie turf alle quali ci ha abituato il titolo, in questo seguito sarà presente una nuova modalità chiamata "Salmon Run". Si tratta di una modalità a ondate nella quale gli inkling dovranno sopravvivere agli attacchi di salmoni mutanti. In allegato alla notizia troverete un'immagine che ritrae i nuovi amiibo di Splatoon 2.

