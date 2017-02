Splatoon 2 sarà giocabile via LAN e avrà la modalità Spettatore

Durante uno stage tenutosi all'evento Tokaigi 2017,ha confermato chepermetterà fino ad un massimo di 8 giocatori di giocare via LAN. La feature permetterà quindi di connettere tra loro le dock di Nintendo Switch, senza la nececessità di collegarsi ad Internet per poter giocare insieme.

In aggiunta, è stato confermata la presenza delle Battaglie Private con annessa modalità Spettatore: le sfide, che vedranno i giocatori affrontarsi in match 4x4, potranno essere accompagnate da altri due membri non partecipanti, impegnati ad assistere alle gesta dei compagni tramite la visuale dall'alto o seguendo un personaggio nello specifico. Una testimonianza visiva è fornita dal tweet che trovate riportato in calce.

Splatoon 2 è atteso su Nintendo Switch entro l'estate 2017. Se curiosi di conoscere di più sullo sparatutto targato Nintendo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.