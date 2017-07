Nella giornata di oggi (venerdì 21 luglio) i canalidi Everyeye.it ospiteranno una nuova sessione di live gameplay per il single player di. La trasmissione andrà in onda a partire dalle ore 17:00.

Dopo la live di ieri dedicata al gameplay multiplayer di Splatoon 2, oggi Alessandro Bruni si dedicarà al comparto single player del nuovo splattatutto Nintendo. La direttà verrà ospitata su Twitch e YouTube: vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, l'iscrizione inoltre è necessaria per poter interagire via chat con la redazione e la community.