Nintendo continua a lavorare per implementare migliorie e aggiunte in, e a partire da domani, in Europa, sarà disponibile nel gioco una nuova e interessante arma: lo ''. Già presentato nel corso dello scorso evento Direct, si tratta di un nuovo tipo di arma, dall'aspetto del tutto simile a un ombrello.

In calce alla notizia abbiamo riportato il tweet originale di Nintendo of Europe, ed alcune immagini dello Sparasole. Come tutte le altre armi del gioco, anche questa sarà parte di un set che includerà un'arma secondaria ed una speciale, per la precisione si tratterà rispettivamente dello 'Spruzzatore' e della 'Pioggia di colore'.

Splatoon 2 è attualmente disponibile in esclusiva per Nintendo Switch.