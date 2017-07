Si è tenuto oggi dalle 18:00 alle 22:00 lodi: in vista dell'uscita del gioco, Nintendo offre a tutti la possibilità di partecipare al primodiscaricando la demo gratuita dall'eShop. Per l'occasione, giocheremo in diretta su Twitch e YouTube.

A partire dalle 18:00 di sabato 15 luglio Alessandro Bruni ha giocato in diretta sui nostri canali Twitch e YouTube: chi vincerà tra Torta e Gelato? Per scoprirlo non vi resta che guardare la replica integrale della trasmissione. Inoltre vi invitiamo a iscrivervi a Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette, la registrazione è necessaria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.