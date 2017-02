Splatoon 2 supporterà l'HD Rumble dei Joy-Con; i 60fps sono una priorità

Uno dei giochi più attesti per Nintendo Switch è Splatoon 2, seguito del coloratissimo shooter uscito su Wii U. Mentre la community è in attesa di nuove notizie, il producer Hisashi Nogami ha condiviso qualche aggiornamento sullo sviluppo del gioco.

Al contrario di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 2 supporterà la funzione HD Rumble offerta dai controller Joy-Con per offrire il miglior feeling tattile possibile. “Se la vibrazione viene attivata nel momento in cui si ‘splatta’ un nemico, o si fa qualcosa di spettacolare, il giocatore potrà godere di un’esperienza più immersiva. È a questo che stiamo lavorando”, ha dichiarato Nogami. Per quanto riguarda i vantaggi offerti dall’hardware di Switch, il producer è convinto che la maggior potenza della nuova ibrida di Nintendo possa ulteriormente migliorare la grafica di Splatoon 2, ma l’obbiettivo primario rimangono i 60 fps.

Interrogato sul futuro del servizio online per il capitolo originale, Nogami ha voluto rassicurare i giocatori Wii U annunciando che il supporto per il primo Splatoon non terminerà con l’uscita di Switch. I possessori della nuova console della grande N potranno testare Splatoon 2 durante il Global Testfire organizzato da Nintendo, che si terrà a partire da venerdì 24 marzo.