Splatoon 2: svelate le prossime armi e mappe in arrivo?

Grazie a un recente datamine operato sull'aggiornamento 1.11 di, sono stati scoperti alcuni indizi interessanti sulle possibili armi e sulle possibili mappe in arrivo con i futuri update del gioco.

Stando alla lista pubblicata su Reddit dall'utente OatmealDome, il datamine ha rivelato la presenza di file ancora incompleti per una nuova versione delle mappe Kelp Dome e Blackbelly Skatepark provenienti dal primo capitolo, e per due nuove mappe in sviluppo denominate Line e Tunnel. Inoltre la modalità Salomon Run potrebbe ricevere due nuovi stage chiamati Shakehouse e Threepoints.

Per quanto riguarda le armi, potrebbero arrivare un nuovo Blaster, Charger e Brella grazie al brand Grizzco presente nel gioco, oltre a un nuovo tipo di arma chiamato Squeezer. A quanto pare, gli Squeezer sarebbero delle armi semi-automatici con una cadenza di fuoco proporzionata alla velocità con cui viene premuto il grilletto: queste armi includerebbero Splash Wall come arma secondaria e String Ray come arma speciale.

A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli dagli sviluppatori, in attesa di conferme o smentite su quanto appreso con il recente datamine. Ricordiamo che Splatoon 2 è disponibile in esclusiva per Nintendo Switch.